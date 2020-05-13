Супруга украинского футболиста Николая Морозюка из турецкого "Ризеспора", экс-защитника киевского "Динамо", Ирина, предстала в новом соблазнительном образе

Роскошная блондинка часто выхваляется прелестями в своем Инстаграм, пишет Politeka.net. Так, красотка опубликовала снимок в кружевном белье на кровати.

Ирина предстала в лифчике, обтянувшем ее красивую грудь, и маленьких трусиках, подчеркнувшими идеальные бедра.

Также нельзя не увидеть тонкую талию и упругий живот. Звезда слегка выгнулась, демонстрируя все свои достоинства.

Голову красотка закинула на руку. Жена футболиста смотрела в камеру, приоткрыв губы.

"Ждете выходных ? 😈", - подписала снимок Ирина.

За час пост собрал почти 3000 лайков и много комментариев.

"Как манны небесной", "НЕТ‼️", "хорошенькая, леди)", "Секси", "Вы как моя мечта. Я вас обожаю", "Ждём твои фотки👍😘", "Жгучая красотка Ирина", "Ммммммммм", "Отменные груди виднеются сквозь бюстгальтер", "Тебя жду", "Сейчас каждый день, как выходной", - написали пользователи сети.

Напомним, жена Морозюка позировала в крохотных шортах и топе без белья, демонстрируя безупречную фигуру.

В какой-то момент звезда задирает руку, из-за чего в кадр попадает лишнее.

Ранее сообщалось, что Ирина Морозюк позировала на кадрах в синем белье: топе и трусиках. Откровенный наряд позволил полюбоваться упругими ягодицами звезды. Также стройные ножки в высоких носках смотрелись в кадре очень красиво.

Красотка сделала два игривых хвостика, и, поглядывая в камеру, закручивала туалетную бумагу в рулон.

Напомним, что Ирина Морозюк посветила своей "низкой самооценкой": из одежды только трусики.

Как сообщала Politeka, Ирина Морозюк показала свои «мячи» без нижнего белья: «парни хотят только...».

Также Politeka писала, что жена экс-футболиста сборной Украины «засветила» свои формы на отдыхе: вид впечатляет.