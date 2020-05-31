Невеста украинского футболиста Артема Шабанова Юлия показала себя в летнем формате

На фото красотка залезла на пальму и легла на нее. Юлия была в черном купальнике, который почти ничего не прикрыл, и шляпе. Звезда позировала на фоне прозрачного моря и яхт, которые можно увидеть в дали. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Сейчас бы на пальму лезть за хорошим кадром

А на самом деле, сейчас это время нам дано, для улучшений себя! Духовному поиску, чтобы мы стали лучше, добрее и мудрее!

Нужно уметь всё принимать с благодарностью и брать все самое лучше для себя и проводить это время с пользой!

И всё будет хорошо", - написала красотка.

Фанаты поставили почти полторы тысячи лайков и написали несколько комментариев:

"Тюленьчик", "Ух ты, как классно", "Классная пятая точка", "Красотка шикарная милая хорошая девушка".

Ранее мы сообщали, что невеста Шабанова Юля показала смелую фотосессию возле автомобилей.

На первом фото красотка стоит в лосинах и черном прозрачном топе, через который можно увидеть белое белье Юли. На фоне можно увидеть два автомобиля марки Ferrari красного цвета. На втором снимке звезду фотографировали сзади, когда она подходила к автомобилю. Как можно заметить по метке, снимки были сделаны в Сен-Тропе, Франция.

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