Супруга бывшего капитана украинского «Динамо» Николая Морозюка Ирина вновь взбудоражила своих фанатов эпатажным поведением

Как известно, Ирина является одной из самых активных пользователей соцсетей среди жен украинских футболистов.

Женщина любит провоцировать публику, выставляя напоказ фотографии довольно откровенного характера. Каждый раз блондинка не упускает возможности похвастаться своими прелестями, которые она изменила при помощи пластических операций.

В этот раз Морозюк на своей странице в Инстаграм разместила селфи, сделанное в зеркале, передает Politeka.net

Красотка вырядилась в красные лосины, черный пиджак, под который надела кружевной бюстгальтер, подчеркивающий внушительные формы.

Изюминкой снимка стали ярко накрашенные пухлые губы Ирины и отпечаток поцелуя на правой груди.

Фотографию сопровождает длинный текст, который начинается такой фразой:

«Короче есть такой МЕМ , типа «когда слушая сплетни о себе , начинаю завидовать» 😂 Так вот , я не знаю , завидовать или плакать 😂».

Далее она поразмышляла на тему сплетен и различной информации о себе, а завершила свою мысль такими словами:

«Хочу сказать одно любимые мои :

Вы знаете ровно столько , сколько я вам разрешаю ☝🏼 Я слишком умна , чтобы где то и как то спалиться 😁 так что

Сосите пальчик , зайки 😉😎», - написала госпожа Морозюк.

Фолловеры только посмеялись над публикацией Ирины, отметив, что она слишком высокого мнения о себе.

«Вы бы видели себя со стороны))думаю и так понятно», «Ирина вы о себе слишком высокого мнения))», - пишут они.

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