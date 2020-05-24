Супруга украинского футболиста Николая Морозюка из турецкого "Ризеспора", экс-защитника киевского "Динамо", Ирина, устроила горячие танцы
Ядерная блондинка опубликовала видео в Инстаграм, в котором показала, как развлекается, передает Politeka.net. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)
Красотка надела короткий топ, который показал ее тонкую талию и стальной пресс. Сверху звезда надела пиджак. Жена футболиста крутила бедрами под музыку в облегающих леггинсах. Внизу можно было заметить ботфорты.
Звезда веселилась с подругами, улыбалась и вела себя непринужденно.
В посте Ирина рассказала, что побывала в любимом киевском заведении. Звезде все понравилось, кроме обслуживающего персонала.
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Как оказалось, супруга спортсмена вместе с пятью друзьями заказали столик, два раза опаздывали, но сообщали об этом.
"Даже предложили перевести залог, чтобы держали стол. Но когда приехали девчата наши, им сказали, что стола уже нет!", - пишет звезда Инстаграма.
По словам блондинки, получилась абсолютно абсурдная ситуация
"Для меня это был плевок! В конечном итоге мы получили свой стол, и выпили две бутылки LORAN Perrier, не учитывая множество коктейлей и плотного ужина. Правильно расставляйте приоритеты! Так поступать нельзя! Осадочек то остался", - добавила красотка в конце.
За два часа пост собрал почти 6000 лайков и немного комментариев:
"А что, уже можно сидеть впятером? По карантинным правилам же максимум двоим? Или некоторым можно? :)", "Значит чаевые маленькие оставляешь,вот поэтому тебя и продинамили со столиком 😅".
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