Супруга украинского футболиста Николая Морозюка из турецкого "Ризеспора", экс-защитника киевского "Динамо", Ирина, устроила горячие танцы 

Ядерная блондинка опубликовала видео в Инстаграм, в котором показала, как развлекается, передает Politeka.net. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы) 

Красотка надела короткий топ, который показал ее тонкую талию и стальной пресс. Сверху звезда надела пиджак. Жена футболиста крутила бедрами под музыку в облегающих леггинсах. Внизу можно было заметить ботфорты. 

Звезда веселилась с подругами, улыбалась и вела себя непринужденно. 

В посте Ирина рассказала, что побывала в любимом киевском заведении. Звезде все понравилось, кроме обслуживающего персонала. 

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Как оказалось, супруга спортсмена вместе с пятью друзьями заказали столик, два раза опаздывали, но сообщали об этом. 

"Даже предложили перевести залог, чтобы держали стол. Но когда приехали девчата наши, им сказали, что стола уже нет!", - пишет звезда Инстаграма.

По словам блондинки, получилась абсолютно абсурдная ситуация 

"Для меня это был плевок! В конечном итоге мы получили свой стол, и выпили две бутылки LORAN Perrier, не учитывая множество коктейлей и плотного ужина. Правильно расставляйте приоритеты! Так поступать нельзя! Осадочек то остался", - добавила красотка в конце. 

За два часа пост собрал почти 6000 лайков и немного комментариев: 

"А что, уже можно сидеть впятером? По карантинным правилам же максимум двоим? Или некоторым можно? :)", "Значит чаевые маленькие оставляешь,вот поэтому тебя и продинамили со столиком 😅". 

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Я вчера себе обещала , что оставлю отзыв об @not_only_fish .. Заведение , которое я очень люблю , в которое я хожу с момента существования, которое стоит в рядах лучших в Киеве, лично для меня . Вкусно , уютно , весело не только вечером ☝🏼 обожаю террасу и днём , на обед к примеру. . НО! С девушками Хостес ( или как они там называются ) надо что то делать , уважаемое руководство! Потому что я вчера столкнулась с очень неприятной ситуацией , которая меня очень огорчила ( это я мягко сказала ) . Мы зарезервировали стол на пятницу , на вечер , больше чем за сутки .. на 5 человек. По обстоятельствам опаздывали , но ДВАЖДЫ☝🏼 позвонили и предупредили , ДВАЖДЫ☝🏼, что будем позже , даже предложили перевести залог , чтобы держали стол. Но когда приехали девчата наши , им сказали , что стола уже нет! . У меня , конечно ,состоялся разговор с девушкой , которая отвечает за столы или чем она там занимается ещё .. Ответ на возмущение и вопрос ,меня нахрен убил :« Как вы можете отдавать наш стол , получив ДВАЖДЫ предупреждение о том , что мы опаздываем ?! Вы считаете такое отношение к клиентам достойным вашего ЗВД?» -девушка , у нас для вас стола нет ! . 🤯 Чегооо бл*ть ?! . Я не тот человек , который плюётся ядом! Никогда не буду прие*ываться к мелочам ! Наоборот , промолчу и пойму .. но это было максимально абсурдная ситуация! Так как я это место , действительно люблю ! И то каким тоном и образом со мной разговаривала эта мадам .. Для меня это был плевок ! . В конечном итоге мы получили свой стол , и выпили 2 бутылки LORAN Perrier , не учитывая множество коктейлей и плотного ужина. Правильно расставляйте приоритеты ! Так поступать нельзя ! Осадочек то остался ..

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