Невеста известного украинского футболиста Артема Шабанова Юлия показала необычный образ
на фото Юля позирует в закрытом купальнике, сидя на лежаке у пальмы на пляже. Красотка, как можно понять, отдыха в Доминиканской Республике. Звезда дополнила образ стильными очками, а волосы решила оставить распущенными. На фото можно оценить не только загар, но и впечатляющую длину ног, которые, можно сказать, от ушей. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Как быстро пришло лето! Все готовы к пляжному сезону?", - написала Юля.
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Фанаты поставили почти тысячу лайков и написали несколько комментариев:
"Зачем мужику голову оторвала", "Жаль мужчину, которому акулы откусили голову на заднем плане", "Юля у меня истерика. Чем мужик то так провинился?!", "Красивое тело, моя королева".
Ранее мы сообщали, что невеста украинского футболиста Артема Шабанова Юлия показала себя в летнем формате.
На фото красотка залезла на пальму и легла на нее. Юлия была в черном купальнике, который почти ничего не прикрыл, и шляпе. Звезда позировала на фоне прозрачного моря и яхт, которые можно увидеть в дали.
Сообщалось, что супруга украинского футболиста Николая Морозюка Ирина, покорила формами в маленьком белье.
Звезда представила в своем сториз видео, на котором предстала в крохотном белье красного оттенка. Верх кружевного белья натянулся на груди, при этом и тонкие лямки придавали образу пикантности - очень пленительно.
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