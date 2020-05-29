Невеста украинского футболиста Артема Шабанова Юля показала смелую фотосессию возле автомобилей

На первом фото красотка стоит в лосинах и черном прозрачном топе, через который можно увидеть белое белье Юли. На фоне можно увидеть два автомобиля марки Ferrari красного цвета. На втором снимке звезду фотографировали сзади, когда она подходила к автомобилю. Как можно заметить по метке, снимки были сделаны в Сен-Тропе, Франция. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Подстегнуло меня выставить этот пост, то, что до сих пор это фото публикуют разные паблики, и мне так приятно. Представляю, как было бы приятно, если бы моя детская мечта воплотилась в жизнь)

Мораль этого всего - прислушивайтесь к своему сердцу, чем вы хотели заниматься в детстве? О чем мечтали/мечтаете?", - написала красотка.

Фанаты поставили почти 3 тысячи лайков и написали несколько комментариев:

"У меня тоже так было. Сидим рядом с аэропортом в Ульяновске, темно. И я по фарам узнаю все приезжающие в аэропорт машины. Ни одну ни не узнал)!!!", "Клевая фотка. Я не сразу поняла,что это ты )Думала,это с какой-то fashion странички)", "Невероятна", "Идеальная", "А я была фотографом этих классных фото", "Взаимно Юлечка и вам того же желаю".

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