Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук решила похвастаться роскошными формами в тесном спортивном наряде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Новая неделя тренировок начата, и она обещает быть очень горячей. Не забывайте уделять время себе и своему телу», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на снимке Бех-Романчук позирует спиной на камеру в спортивном наряде, демонстрируя точеную фигуру. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Размер что надо!», «божественная кошечка», «бомбезненная», «непревзойденная», «черт, да ты хороша!», «хороший вид», «идеальная», «Божественная Марина», - пишут они.

До этого сообщалось, что известная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук похвасталась спортивной формой и впечатляющей фигурой на новых кадрах со своей тренировки.

24-летняя спортсменка опубликовала новое видео в своем Инстаграм. В ролике можно увидеть, как проходит тренировка Бех-Романчук на спортивном стадионе.

Так, девушка демонстрирует впечатляющую форму и отличную выносливость, перепрыгивая через препятствия. Для тренировки она выбрала соответствующую одежду: серые спортивные штаны в обтяжку и короткий белый спортивный топ. Такой наряд позволил ей продемонстрировать, в какой идеальной форме находится ее тело.

Напомним, горячая Бех-Романчук показала в спортивных трусиках идеальные изгибы: "Держите себя в форме".

Как сообщала Politeka, Бех-Романчук устроила жару в коротеньких шортах посреди поля: "Вот это цветочки".

Также Politeka писала, что влажная Бех-Романчук выставила прелести в крохотном купальнике: "Просто загляденье".