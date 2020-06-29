Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук решила похвастаться роскошными формами в тесном спортивном наряде
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Новая неделя тренировок начата, и она обещает быть очень горячей. Не забывайте уделять время себе и своему телу», - коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на снимке Бех-Романчук позирует спиной на камеру в спортивном наряде, демонстрируя точеную фигуру. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.
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«Размер что надо!», «божественная кошечка», «бомбезненная», «непревзойденная», «черт, да ты хороша!», «хороший вид», «идеальная», «Божественная Марина», - пишут они.
До этого сообщалось, что известная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук похвасталась спортивной формой и впечатляющей фигурой на новых кадрах со своей тренировки.
24-летняя спортсменка опубликовала новое видео в своем Инстаграм. В ролике можно увидеть, как проходит тренировка Бех-Романчук на спортивном стадионе.
Так, девушка демонстрирует впечатляющую форму и отличную выносливость, перепрыгивая через препятствия. Для тренировки она выбрала соответствующую одежду: серые спортивные штаны в обтяжку и короткий белый спортивный топ. Такой наряд позволил ей продемонстрировать, в какой идеальной форме находится ее тело.
Напомним, горячая Бех-Романчук показала в спортивных трусиках идеальные изгибы: "Держите себя в форме".
Как сообщала Politeka, Бех-Романчук устроила жару в коротеньких шортах посреди поля: "Вот это цветочки".
Также Politeka писала, что влажная Бех-Романчук выставила прелести в крохотном купальнике: "Просто загляденье".