24-летняя украинская чемпионка по легкой атлетике Марина Бех-Романчук взбудоражила пленительными формами в нескромном виде

Как передает Politeka.net, спортивная красотка опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала полуголой. Бех-Романчук всунула в камеру крупным планом упругий бюст, облаченный в бордовый купальник. Нежная золотая цепочка дополнила соблазнительный образ.

Ненакрашенная, со слега влажными волосами, загорелая легкоатлетка призывно взглянула, задрав подбородок. В кадр попали ее "кубики", которым позавидуют многие.

"Наконец выходные 🌦", - порадовалась звезда.
 
Пользователи успели, менее чем за час, поставить 5 000 лайков, не скупясь на комплименты в комментариях.
"Нереальная❤️❤️❤️"
 
"Чудесный сон ..... 😍😍❤️❤️"
 
"Совершенство !! 😘"
 
"Просто загляденье"
 
"Вау, красивая"

 
Ранее мы сообщали, Марина с гордостью демонстрирует в соцсети сказочный результат изнурительных тренировок. Недавно звезда спорта выставила впечатляющее фото. Уставшая, но счастливая девушка наклонилась, уперевшись руками о колени - при этом невозможно не заметить как напряглись ее мышцы - до дрожи завораживающая картина.

Загорелая красотка стянула волосы резинкой, улыбалась и смотрела куда-то в сторону, держа в руке бутылку с напитком.

"Привет 3 неделя тренировок 😌 Это будет весело 😆но я готова 💪🏼 возможно 🤪", - поделилась в подписи Марина.

"Отличная картинка"; "Вау  🔥💪👍"; "Ого! Вот это тело!", - отреагировали поклонники легкоатлетки.