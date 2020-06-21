24-летняя украинская чемпионка по легкой атлетике Марина Бех-Романчук взбудоражила пленительными формами в нескромном виде
Как передает Politeka.net, спортивная красотка опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала полуголой. Бех-Романчук всунула в камеру крупным планом упругий бюст, облаченный в бордовый купальник. Нежная золотая цепочка дополнила соблазнительный образ.
Ненакрашенная, со слега влажными волосами, загорелая легкоатлетка призывно взглянула, задрав подбородок. В кадр попали ее "кубики", которым позавидуют многие.
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Загорелая красотка стянула волосы резинкой, улыбалась и смотрела куда-то в сторону, держа в руке бутылку с напитком.
"Привет 3 неделя тренировок 😌 Это будет весело 😆но я готова 💪🏼 возможно 🤪", - поделилась в подписи Марина.
"Отличная картинка"; "Вау 🔥💪👍"; "Ого! Вот это тело!", - отреагировали поклонники легкоатлетки.
Напомним, горячая Бех-Романчук похвасталась накаченным телом в тесной одежде
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