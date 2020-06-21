Спортсменке есть что показать

24-летняя украинская чемпионка по легкой атлетике Марина Бех-Романчук взбудоражила пленительными формами в нескромном виде

Как передает Politeka.net, спортивная красотка опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала полуголой. Бех-Романчук всунула в камеру крупным планом упругий бюст, облаченный в бордовый купальник. Нежная золотая цепочка дополнила соблазнительный образ.

Ненакрашенная, со слега влажными волосами, загорелая легкоатлетка призывно взглянула, задрав подбородок. В кадр попали ее "кубики", которым позавидуют многие.