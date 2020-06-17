Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук призналась, по чему скучает на карантине

Звезда опубликовала видео, на котором показала свои тренировки, сообщает Politeka.net. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

На кадрах известная спортсменка предстала в топе и шортиках серого цвета, которые подчеркнули и оголили достоинства.

Грудь звезды под серой тесной тканью практически не двигалась во время прыжков, а ягодицы с ногами напряглись.

Видно, сколько труда Марина вкладывает, чтобы не только достигать побед на соревнованиях, но заодно похвастаться шикарной фигурой.

В посте стояла геолокация "Италия". Великолепная звезда призналась, что скучает по путешествиям и мечтает о возвращении всего на круги своя.

За час пост собрал более 18 тысяч просмотров и много комментариев.

"Мы все ждем соревнования и твоей победы!!! Всегда с тобой!!! 💪❤️", - написал один из украинских пользователей сети.

Напомним, Марина Бех-Романчук предстала в коротеньком топе салатового цвета, который подчеркнул ее грудь. Крохотные спортивные шортики обтянули упругие ягодицы легкоатлетки.

Трудно не обратить внимание на накаченные ножки Марины, которые она заработала во время упорных тренировок.

Ранее сообщалось, что Марина Бех-Романчук показала фото, на котором с гордостью продемонстрировала сказочный результат тренировок.

Уставшая, но счастливая девушка наклонилась, уперевшись руками о колени - при этом невозможно не заметить как напряглись ее мышцы.

Напомним также, что Марина Бех-Романчук позировала без белья, а ее пикантные места прикрывал лишь букет цветов.

Напомним, что фигуристая Бех-Романчук застыла ради горячего кадра: «Мотивирует…».

Также Politeka писала, что Бех-Романчук в соблазнительной позе показала, как подготовилась к лету: жаркое фото спортсменки.