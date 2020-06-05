Известная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала подтянутое тело, рассказав о погоде

На фото красавица стоит в коротких черных шортах и белом топе. Образ Марина дополнила олимпийкой и кепкой, а в руках держала баскетбольный мяч. Бех-Романчук улыбалась на камеру, стоя на фоне баскетбольного кольца. На фото можно легко оценить подтянутые формы красавицы, которая она не стесняется показать. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Наконец-то у нас наступила погода, как во время настоящего лета. И это классное время для игр", - написала Бех-Романчук.

Фанаты поставили почти 7 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Приятно играть", "Очень негуманное фото по отношению к моей послекарантинной формы", "Да", "Прекрасная улыбка, вы заставляете других людей улыбаться также", "Это классное время для баскетбола", "Какая вы лучезарная", "Просто бомба".

Сообщалось, что украинская чемпионка по легкой атлетике Марина Бех-Романчук сверкнула безупречным телом на тренировке.

«Сейчас самое время для упорных тренировок 😏 Но мне нравится чувствовать, что я работаю», - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что украинская спортсменка-легкоатлетка Марина Бех-Романчук похвасталась безупречной фигурой на отдыхе.

«Сегодня очень красивые выходные и я наслаждаюсь этим днем», - коротко говорится в сообщении.

Напомним, фигуристая Бех-Романчук в крохотном бикини дала жару на отдыхе

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