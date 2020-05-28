Известная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала свое тело без стеснения
На фото Бех позирует в халате, который спустила с себя и красном белье. Марина улыбалась на камеру, демонстрируя прекрасное тело, а волосы решила оставить распущенными. Образ красавица дополнила цепочкой на шее, а позволила себя снять по колена. Фотография получилась светлой и соблазнительной. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Тяжело пребывать на одно месте, ведь я всю свою сознательную жизнь путешествую. Поэтому завтра мы поедем в маленький отпуск. Кто первый напишет в комментариях куда мы направляемся, тот получит сувенир с нашей поездки", - написала Марина.
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Фанаты поставили около 10 тысяч лайков и активно угадывали место поездки. А несколько человек отметили, что фигура у красотки "просто бомба".
Ранее мы сообщали, что популярная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук сверкнула безупречным телом во время тренировки.
«Теперь я могу в полной мере наслаждаться тренировками на стадионе», - говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованном снимке Бех-Романчук позирует во время бега в одном топе и спортивных трусах.
Напомним, рельефная Бех-Романчук втиснула богатство в топ и шортики
Также Politeka писала, что Бех-Романчук без одежды и стеснения показала свою красоту крупным планом
А еще Politeka сообщала, что соблазнительная Бех-Романчук показала божественное тело в микро шортах