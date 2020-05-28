Известная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала свое тело без стеснения

На фото Бех позирует в халате, который спустила с себя и красном белье. Марина улыбалась на камеру, демонстрируя прекрасное тело, а волосы решила оставить распущенными. Образ красавица дополнила цепочкой на шее, а позволила себя снять по колена. Фотография получилась светлой и соблазнительной. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Тяжело пребывать на одно месте, ведь я всю свою сознательную жизнь путешествую. Поэтому завтра мы поедем в маленький отпуск. Кто первый напишет в комментариях куда мы направляемся, тот получит сувенир с нашей поездки", - написала Марина.

Фанаты поставили около 10 тысяч лайков и активно угадывали место поездки. А несколько человек отметили, что фигура у красотки "просто бомба".

Ранее мы сообщали, что популярная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук сверкнула безупречным телом во время тренировки.

«Теперь я могу в полной мере наслаждаться тренировками на стадионе», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Бех-Романчук позирует во время бега в одном топе и спортивных трусах.

Напомним, рельефная Бех-Романчук втиснула богатство в топ и шортики

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