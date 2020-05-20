Известная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук любит делиться красивыми снимками

В отличие от многих других спортсменок, красотка регулярно устраивает роскошные фотосессии, где демонстрирует свою невероятную фигуру во всей красе. Недавно спортсменка опубликовала на своей странице в Инстаграм свежий снимок, передает Politeka.net. На фото раздетая Марина сидела на полу в огромной соломенной шляпе и прозрачных перчатках.

Девушка прикрыла все интимные места руками и ногами, представ в загадочном образе. Макияж придал ее фото особой пикантности.

«Я жду летнее время», - написала спортсменка.

За полчаса ее фото собрало более 3,5 тысяч лайков. В комментариях Бех-Романчук написали много приятных слов.

«Боже мой, ты выглядишь так чертовски жарко», «Украинская богиня», «Такие красивые фото», «Потрясающая», «Да, да, да», «Сладкая», «Супер», «Вау», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Марина Бех-Романчук показала своего красавца-мужа, заодно похваставшись своей подкачанной фигурой. Красотка запрыгнула к мужу на руки. Пара позировала где-то на пляже.

Как известно, муж красотки Михаил Романчук - украинский пловец и двукратный чемпион Европы. Они поженились в 2018 году.

Напомним, что фигуристая Бех-Романчук застыла ради горячего кадра: «Мотивирует…».

Как сообщала Politeka, знойная легкоатлетка Бех-Романчук подразнила формами в крохотном наряде: «Черт, а хороша ж…».

Также Politeka писала, что Бех-Романчук в соблазнительной позе показала, как подготовилась к лету: жаркое фото спортсменки.