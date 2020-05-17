Чемпіонка з легкої атлетики Марина Бех-Романчук вигнулась в пікантній позі
Українська спортсменка, яка виступає у стрибках у довжину, радує публіку не тільки високими результатами і численними досягненнями, але і не проти показати красу своєї фігури.
Новий знімок дівчина розмістила в своєму Isntagram, передає Politeka.net.
Улюбленець Данилка переплюнув Кончиту Вурст, відео облетіло мережу: "Мурашки по шкірі"
Мокра обраниця Нагієва з «Кухні» подражнила принадами в купальнику: «Скромніше треба бути»
У Пенсійному фонді зробили термінову заяву, що треба знати українцям: "Виплати за травень..."
Долар готує різкий зліт: важливе попередження про курс валют, названо цифри і терміни
На фото Бех-Романчук позує, повернувшись до камери спиною на біговій доріжці. Дівчина одягнена у спортивний одяг - лосини і майку блакитного кольору. Марина застигла в ефектній позі, піднявши ногу і давши можливість насолодитися плавними вигинами її підтягнутою фігури.
"Здоров'я тіла - здоров'я розуму 👊🏼
чи Готові ви до літа 2020?", - йдеться у підписі.
Фолловери не залишилися байдужими і почали коментувати побачене.
«Вау, ти абсолютно великолепена і так хороша. Схоже, ви готові до літа. 🌹❤️🔥👅😍», - пишуть вони.
Раніше ми писали, що Бех-Романчук показала, як виглядає її фігура під час спортивних змагань.
На фото Бех-Романчук була в спортивних трусах, які підкреслили її апетитну «п'яту точку» і короткому топі. Таку форму носять легкоатлети, щоб вона не заважала їм бігати. Зазначимо, що сідниці спортсменки забруднилися в піску, що додало фотографії особливої пікантності. Волосся спортсменка красиво зібрала у гульку.
Нагадаємо, легкоатлетка Бех-Романчук в облягаючому одязі показала, що таке насолода.
Як повідомляла Politeka, Бех-Романчук вбила наповал шикарним тілом в білосніжному бікіні.
Також Politeka писала, що фігуриста легкоатлетка Бех-Романчук блиснула ідеальним тілом в трусах і мікро топі.