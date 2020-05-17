Чемпіонка з легкої атлетики Марина Бех-Романчук вигнулась в пікантній позі

Українська спортсменка, яка виступає у стрибках у довжину, радує публіку не тільки високими результатами і численними досягненнями, але і не проти показати красу своєї фігури.

Новий знімок дівчина розмістила в своєму Isntagram, передає Politeka.net.

На фото Бех-Романчук позує, повернувшись до камери спиною на біговій доріжці. Дівчина одягнена у спортивний одяг - лосини і майку блакитного кольору. Марина застигла в ефектній позі, піднявши ногу і давши можливість насолодитися плавними вигинами її підтягнутою фігури.

"Здоров'я тіла - здоров'я розуму 👊🏼

чи Готові ви до літа 2020?", - йдеться у підписі.

Фолловери не залишилися байдужими і почали коментувати побачене.

«Вау, ти абсолютно великолепена і так хороша. Схоже, ви готові до літа. 🌹❤️🔥👅😍», - пишуть вони.

Раніше ми писали, що Бех-Романчук показала, як виглядає її фігура під час спортивних змагань.

На фото Бех-Романчук була в спортивних трусах, які підкреслили її апетитну «п'яту точку» і короткому топі. Таку форму носять легкоатлети, щоб вона не заважала їм бігати. Зазначимо, що сідниці спортсменки забруднилися в піску, що додало фотографії особливої пікантності. Волосся спортсменка красиво зібрала у гульку.

Нагадаємо, легкоатлетка Бех-Романчук в облягаючому одязі показала, що таке насолода.

Як повідомляла Politeka, Бех-Романчук вбила наповал шикарним тілом в білосніжному бікіні.

Також Politeka писала, що фігуриста легкоатлетка Бех-Романчук блиснула ідеальним тілом в трусах і мікро топі.