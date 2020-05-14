Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук сверкнула безупречной фигурой во время тренировки

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Я люблю синие спортивные трассы 💙 они яркие и всегда мотивирует тренироваться ✌ 🏼 👊 🏼 Какой ваш любимый цвет спортивной арены?» - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Бех-Романчук позирует в облегающих лосинах и топе, демонстрируя роскошную фигуру. Это стало причиной бурных комментариев со стороны поклонников украинки-красавицы.

«Выглядишь невероятно», «а я обожаю красный – мотивирует конкурировать», «боже, какой вид классный», «красоточка», «как так можно выглядеть – красиво и сильно», «невероятная», - пишут они.

Как сообщалось ранее, известная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук поделилась чувственным снимком топлес.

Украинская спортсменка, выступающая в прыжках в длину, опубликовала новую фотографию на своей странице в Инстаграм.

На фото Бех-Романчук позирует, повернувшись к камере спиной. При этом из одежды на ней лишь легкая атласная юбка, а вот сверху спортсменка решила остаться без ничего. Бех-Романчук прикрывает обнаженную грудь одной рукой, а в другой держит крупный белый цветок. На фото сразу же привлекает к себе внимание обнаженная спина красотки и ее элегантный профиль.

«Наша душа словно отдельная вселенная. И моя жаждет перемен», - подписала фото Бех-Романчук.

Напомним, легкоатлетка Бех-Романчук в облегающем наряде показала, что такое наслаждение.

Как сообщала Politeka, Бех-Романчук сразила наповал шикарным телом в белоснежном бикини.

Также Politeka писала, что фигуристая легкоатлетка Бех-Романчук сверкнула идеальным телом в трусах и микро топе.