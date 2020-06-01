От такой красоты нельзя оторвать взгляд

Чемпионка Украины по легкой атлетике Марина Бех-Романчук сверкнула безупречными формами во время отдыха

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Я люблю Буковель! И это были крутые выходные! Теперь я с нетерпением буду ждать зимы, чтобы вернутся на этот маленький отдых, но уже с лыжами», - говорится в сообщении.

Уточним, что на снимке Бех-Романчук позирует сидя в бассейне в одном купальнике, демонстрируя безупречную фигуру. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Вот это бомбы», «красотка», «ты невероятная», «это так мило», «агонь!», «роскошный вид», «божественная!», - пишут они.

До этого мы писали, что чемпионка по легкой атлетике Марина Бех-Романчук похвасталась новым снимком и сделала откровенное признание о себе.

Украинская спортсменка, выступающая в прыжках в длину, радует публику не только высокими результатами и многочисленными достижениями, но и не против показать себя во всей красе.

На своей странице в Инстаграм девушка любит устраивать роскошные фотосессии, на которых демонстрирует свою спортивную фигуру.

В этот раз Марина поступила по-иному и решилась показать себя крупным планом, а также, чтобы быть ближе со своими поклонниками рассказала немного о себе. Свою публикацию легкоатлетка проиллюстрировала очень нежной серией снимков, где она позирует в белой рубашке, оголив одно плечо. Также в руках Марина держит розу.

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