Известная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала, какое тело обрела

На фото красотка позирует в миниатюрном топе и спортивных трусах, дополнив образ белыми кроссовками. На голове у Марины была повязка, а волосы она собрала в узел. Бех соблазнительно легла на беговой дорожке и улыбалась, закрыв от удовольствия глаза. Фотография вышла не только спортивной и демонстрирующей фигуру Романчук, но и горячей. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Неделя почти позади и погода сопутствующая крутым тренировкам. Держите себя в форме на выходных", - написала Романчук.

Фанаты поставили почти 4 тысячи лайков и написали несколько комментариев:

"Это прекрасно", "Воу", "Очень хорошо выглядишь, супер", "Тяжелое задание Вы дали на выходные".

Напомним, горячая Бех-Романчук похвасталась накаченным телом в тесной одежде.

На кадрах известная спортсменка предстала в топе и шортиках серого цвета, которые подчеркнули и оголили достоинства.

Грудь звезды под серой тесной тканью практически не двигалась во время прыжков, а ягодицы с ногами напряглись.

Сообщалось, что известная спортсменка Алиса Шмидт, которую признали самой красивой легкоатлеткой мира, показала упругие формы.

На фото красавица позировала в черном топе и коротеньких черных шортах. Алиса решила оставить волосы распущенными, взявшись одной рукой за них. На руке у Шмидт можно увидеть резинки для волос, а на второй - браслет.

Напомним, горячая Бех-Романчук похвасталась накаченным телом в тесной одежде

А еще Politeka писала, что горячая Бех-Романчук похвасталась накаченным телом в тесной одежде

Также Politeka сообщала, что Бех-Романчук в спортивных трусах выставила напоказ впечатляющие формы



