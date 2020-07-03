Известная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала, как проводит свое утро

На кадрах Бех позирует в синем топе и шортиках. Красотка шла по лесу и рассказывала, что у нее только началось утро, хотя предположительно уже 12 часов было. Романчук отметила, что погода прекрасная, чтобы сделать пробежку. Образ Марина дополнила наушниками, с которыми она бегает. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Хорошая погода для длинной пробежки", - подписан кадр.

Фанаты ничего не смогли написать под фото или поставить лайки, но так и хочется сказать: "Мотивируешь".

Ранее мы сообщали, что известная украинская каратистка Анжелика Терлюга, которая взяла золотые медали на чемпионатах Европы, показала необычный образ за пределами ринга.

На фото Анжелика показывает себя в кремовом купальнике, сидя на пляже. Красотка показывала себя на фоне доски для серфинга, а волосы решила оставить распущенными. Благодаря идеальному ракурсу можно оценить подтянутые формы красавицы.

Сообщалось, что 24-летняя украинская чемпионка по легкой атлетике Марина Бех-Романчук взбудоражила пленительными формами в нескромном виде.

Спортивная красотка опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала полуголой. Бех-Романчук всунула в камеру крупным планом упругий бюст, облаченный в бордовый купальник. Нежная золотая цепочка дополнила соблазнительный образ.

Напомним, кокетливая Бех-Романчук сверкнула безупречным телом

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