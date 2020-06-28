Известная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук сразила летним образом и рассказала о странном лете

На фото Бех позирует в зеленом купальнике, где бюстгальтер на веревочках, а трусики совсем миниатюрные. Романчук лежала на краю бассейна и соблазнительно выгнулась, показывая соблазнительный загар. Марина отвернулась от камеры, а волосы оставила распущенными, что не помешало фотографии быть максимально горячей. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Это очень необычное лето для меня, ведь я его провожу дома без путешествий за границу. Впервые за последние 4-5 лет. Но во всем нужно искать позитив и наслаждаться жизнью", - написала Романчук.

Фанаты поставили несколько тысяч лайков и написали комментарии:

"Невероятные фото", "Прекрасно", "Ну это явное нарушение правил, нельзя быть красивой такой", "Божественна".

Сообщалось, что легкоатлетка Марина Бех-Романчук покорила поклонников женственным образом в мини.

На фотографиях молодая спортсменка позирует в нежном женственном образе на фоне цветущего розового куста. На ней короткие розовые шорты с оборками и стильный белый топ с открытыми плечами. Благодаря распущенным волосам и минимальному макияжу чемпионка выглядит максимально естественно.

Напомним, фигуристая Бех-Романчук в топе и лосинах призналась, что ее вдохновляет

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