24-летняя украинская чемпионка по легкой атлетике Марина Бех-Романчук потрясла рельефами в тесном наряде

Как передает Politeka.net, звезда спорта опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором застыла в момент бега. Марина предстала в черных лосинах и такого же цвета топе, которые выгодно подчеркнули все ее мощные изгибы и линии.

Девушка кинула в камеру целеустремленный взгляд, поделившись в подписи сокровенным: "СПОРТ - это постоянное движение ✌🏼 Я живу этим... это вдохновляет меня🙏🏼".

Пользователи кинулись обсуждать увиденное, засыпав спортсменку комплиментами:

"Огонь🔥💥"

"Боже какая прекрасная 😍"

"Герой 🌟"

"Ваша фигурка это что-то с чем-то))"

Ранее мы сообщали, Бех-Романчук всунула в камеру крупным планом упругий бюст, облаченный в бордовый купальник. Нежная золотая цепочка дополнила соблазнительный образ. Ненакрашенная, со слега влажными волосами, загорелая легкоатлетка призывно взглянула, задрав подбородок. В кадр попали ее "кубики", которым позавидуют многие.

"Наконец выходные 🌦", - порадовалась звезда.

Поклонники высоко оценили внешний вид красотки, отметив, что она в кадре - "просто загляденье".