24-летняя украинская чемпионка по легкой атлетике Марина Бех-Романчук потрясла рельефами в тесном наряде
Как передает Politeka.net, звезда спорта опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором застыла в момент бега. Марина предстала в черных лосинах и такого же цвета топе, которые выгодно подчеркнули все ее мощные изгибы и линии.
Девушка кинула в камеру целеустремленный взгляд, поделившись в подписи сокровенным: "СПОРТ - это постоянное движение ✌🏼 Я живу этим... это вдохновляет меня🙏🏼".
Пользователи кинулись обсуждать увиденное, засыпав спортсменку комплиментами:
"Огонь🔥💥"
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"Боже какая прекрасная 😍"
"Герой 🌟"
"Ваша фигурка это что-то с чем-то))"
Ранее мы сообщали, Бех-Романчук всунула в камеру крупным планом упругий бюст, облаченный в бордовый купальник. Нежная золотая цепочка дополнила соблазнительный образ. Ненакрашенная, со слега влажными волосами, загорелая легкоатлетка призывно взглянула, задрав подбородок. В кадр попали ее "кубики", которым позавидуют многие.
"Наконец выходные 🌦", - порадовалась звезда.
Поклонники высоко оценили внешний вид красотки, отметив, что она в кадре - "просто загляденье".
Напомним, горячая Бех-Романчук показала в спортивных трусиках идеальные изгибы: "Держите себя в форме".
Также Politeka писала, что влажная Бех-Романчук выставила прелести в крохотном купальнике: "Просто загляденье".