Спортсменка Алиса Шмидт, которую признали самой красивой легкоатлеткой, показала себя и рассказала о будущих соревнованиях

На фото Алиса стоит в черных шортиках и светлом топе, демонстрируя идеальные ножки. Красотка стояла у стены, а образ дополнила кроссовками и смарт-часами. Волосы Шмидт решила оставить распущенными, а сама одну ногу согнула для фото, чтобы кадр сделать немного пикантным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Наконец-то эта соревновательная неделя. Я не могу поверить, что нам снова разрешено участвовать в бегах", - написала красотка под фото.

Фанаты поставили почти 70 тысяч лайков и написали множество комментариев:

"Хорошая фотка", "Вы очень хорошо выглядите", "Такая отличная картинка", "Прекрасно", "Как можно быть настолько прекрасной", "Ой, как красиво", "Хорошая фотка, дорогая", "Ты великолепный человек", "Ты такая красивая", "Неземная красотка. Я не собираюсь тебе рассказывать", "Какие короткие".

Сообщалось, что украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук решила похвастаться роскошными формами в тесном спортивном наряде.

«Новая неделя тренировок начата, и она обещает быть очень горячей. Не забывайте уделять время себе и своему телу», - коротко говорится в сообщении.

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