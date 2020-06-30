Спортсменка Алиса Шмидт, которую признали самой красивой легкоатлеткой, показала себя и рассказала о будущих соревнованиях
На фото Алиса стоит в черных шортиках и светлом топе, демонстрируя идеальные ножки. Красотка стояла у стены, а образ дополнила кроссовками и смарт-часами. Волосы Шмидт решила оставить распущенными, а сама одну ногу согнула для фото, чтобы кадр сделать немного пикантным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Наконец-то эта соревновательная неделя. Я не могу поверить, что нам снова разрешено участвовать в бегах", - написала красотка под фото.
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Фанаты поставили почти 70 тысяч лайков и написали множество комментариев:
"Хорошая фотка", "Вы очень хорошо выглядите", "Такая отличная картинка", "Прекрасно", "Как можно быть настолько прекрасной", "Ой, как красиво", "Хорошая фотка, дорогая", "Ты великолепный человек", "Ты такая красивая", "Неземная красотка. Я не собираюсь тебе рассказывать", "Какие короткие".
Напомним, самая красивая легкоатлетка Алиса Шмидт взбудоражила видом на беговой дорожке
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