Известная спортсменка Алиса Шмидт, которую признали самой красивой легкоатлеткой мира, показала себя в обычной жизни

На фото красавица позирует в белых кроссовках, черном топе и юбке. Образ Алиса дополнила черной сумочкой и ремнем на талии, а также волосы собрала частично в хвост. Шмидт позировала на фоне стены, показывая свои прекрасные ноги. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Наконец-то лето", - лаконично подписала фото легкоатлетка.

Фанаты поставили более 60 тысяч лайков и написали множество комментариев:

"Очень красивая", "Ох", "Ваши светлые волосы красивые", "Ты так мило выглядишь", "Лето пришло", "Элегантная", "Приезжай на Ибицу", "Идеальный соблазн".

Сообщалось, что известная спортсменка Алиса Шмидт показала упругие формы.

На фото красавица позировала в черном топе и коротеньких черных шортах. Алиса решила оставить волосы распущенными, взявшись одной рукой за них. На руке у Шмидт можно увидеть резинки для волос, а на второй - браслет. Легкоатлетка соблазнительно выгнулась на беговой дорожке и показала идеальный пресс.

Ранее мы сообщали, что популярная фитнес-модель Ана Чери решила пристыдить фанатов, показав на отдыхе безупречное тело в крохотном купальнике.

Так, модель позирует лежа на шезлонге в крохотном купальнике, который практически не видно При этом лицо модель решила прикрыть при помощь элегантной кепки.

Напомним, соблазнительная легкоатлетка Алиса Шмидт восхитила кадром из раздевалки спортзала

А еще Politeka писала, что самая красивая легкоатлетка Алиса Шмидт в коротких шортах показала, за что получила титул

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