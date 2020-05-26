Известная спортсменка Алиса Шмидт, которую назвали самой соблазнительной легкоатлеткой в мире, показала себя после тренировки и рассказала о выходном

На фото красавица позирует в черном топе и шортах, соблазнительно выгнувшись для фото. Красавица специально распустила волосы, чтобы кадр на беговой дорожке получился максимально жарким. На фото можно увидеть подтянутое тело красавицы и идеальные черты лица. Об этом пишет Politeka.net со ссылкойй на страничку знаменитости.

"Закончился мой последний сеанс недели. Сегодня действительно был тяжелый день, так что я рада, что у меня будет завтра выходной. Каковы ваши планы на выходные?", - подписала фото Алиса.

Фотография вызвала фурор в сети. Фанаты поставили почти 100 тысяч лайков и написали множество комментариев:

"Отличное фото", "Ох, девочка", "Милая, красивая, великолепная", "Цвет глаз", "Прекрасно", "Хорошо", "Ухххх".

Ранее мы сообщали, что известная легкоатлетка Алиса Шмидт показала свою фигуру и рассказала о своей любви.

На первом фото красавица стояла на беговой дорожке в коротких шортиках и леопардовом топе. Образ Алиса дополнила собранными волосами в хвост и кроссовками. На фото можно легко оценить идеальное тело Шмидт, которое она не стесняется показать. Так и хочется сказать о фото: "Идеал".

Напомним, рельефная Бех-Романчук втиснула богатство в топ и шортики

А еще Politeka писала, что Бех-Романчук без одежды и стеснения показала свою красоту крупным планом

Также Politeka сообщала, что самая горячая легкоатлетка планеты натянула узкий топ и показала все свои прелести



