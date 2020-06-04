Известная спортсменка Алиса Шмидт, которую признали самой красивой легкоатлеткой мира, показала подтянутое тело без ничего лишнего

На фото Алиса стоит в черных шортиках и топе, а образ дополнила носками. Шмидт позировала у двери и фотографировала себя в зеркало, показывая идеальные изгибы, которые она обрела при помощи тренировок. Фотография получилась спортивной и даже соблазнительной. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты ничего не смогли написать в комментариях или поставить лайки. Все из-за того, что Алиса опубликовала фото в сторис Инстаграм, где функций таких нет, но так и хочется написать: "Идеал".

Ранее мы сообщали, что известная спортсменка Алиса Шмидт показала себя и рассказала о тяжелой неделе.

На фото красотка стояла в белом топе и черных шортиках, держа в руках бутылку с газировкой. Волосы красавица оставила распущенными, а образ дополнила сумкой на плече. Девушка смотрела в объектив камеры, позируя на фоне стадиона.

Сообщалось, что чемпионка Украины по легкой атлетике Марина Бех-Романчук сверкнула безупречными формами во время отдыха.

«Я люблю Буковель! И это были крутые выходные! Теперь я с нетерпением буду ждать зимы, чтобы вернутся на этот маленький отдых, но уже с лыжами», - говорится в сообщении.

Напомним, самая соблазнительная спортсменка мира устроила фурор после жесткой тренировки

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