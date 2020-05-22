Известная легкоатлетка Алиса Шмидт, которую признали самой соблазнительной легкоатлеткой в мире, показала свою фигуру и рассказала о своей любви

На первом фото красавица стояла на беговой дорожке в коротких шортиках и леопардовом топе. Образ Алиса дополнила собранными волосами в хвост и кроссовками. На фото можно легко оценить идеальное тело Шмидт, которое она не стесняется показать. Так и хочется сказать о фото: "Идеал". Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Привет, меня зовут Алиса, мне 21. Я люблю быстро бегать и есть шоколадку. А кто ты?", - написала Шмидт под фото.

На втором фото девушка позирует уже дома и показывает в черном топе и шортиках. Красавица закрыла телефоном лицо и снимала себя на камеру. Как и на первом фото, тут можно оценить соблазнительную фигуру Алисы.

«Только что закончила отличную тренировку», — подписала она пост.

Ранее мы сообщали, что известная легкоатлетка Алиса Шмидт в Инстаграм рассказала радосную новость и показала соблазнительное фото

На кадре Алиса позирует в белом обтягивающем топе и спортивных шортах, довольно коротких. Волосы у нее были собраны в хвост, а образ дополнила Шмидт смарт-часами.

Сообщалось, что известная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук любит делиться красивыми снимками.

Девушка прикрыла все интимные места руками и ногами, представ в загадочном образе. Макияж придал ее фото особой пикантности.

Напомним, знойная легкоатлетка Бех-Романчук подразнила формами в крохотном наряде

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