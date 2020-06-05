Известная спортсменка Алиса Шмидт, которую признали самой красивой легкоатлеткой мира, показала фигуру в обтягивающей ткани

На фото красотка позирует в кроссовках, черных лосинах и белом топе. Алиса на фото смотрит в телефон, а себя снимает в зеркало, демонстрируя идеальные изгибы, которые обрела при помощи тяжелых тренировок. Как оказалось, Шмидт первый раз посетила тренажерный зал после долгого перерыва. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Первый раз в тренажерном зале после долгого перерыва", - написала Алиса.

Фанаты ничего не смогли написать под фотографией или поставить лайки. Все из-за того, что Алиса выбросила снимок в сторис Инстаграм, где подобных функций нет, но так и хочется написать: "Вау!".

Сообщалось, что молодая бегунья из Германии Алиса Шмидт признана самой сексуальной спортсменкой мира.

Такой титул 19-летняя легкоатлетка получила от австралийского журнала Busted Coverage.

И с этим трудно поспорить, ведь она весьма красива и соблазнительная. Стройные ножки, пышный бюст и подтянутая попа девушки не дают усомниться в выборе.

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Медсестра, писать и фитнес-тренер в одном лице – знаменитость успевает заниматься всем. Не так давно девушка покорила Инстаграм своими результатами похудения, а до этого успела прославиться благодаря публикации воспоминаний о своем пребывании в баптистской церкви Вестбро.

Напомним, самая соблазнительная легкоатлетка мира в коротеньком топе показала, чего достигла тренировками

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