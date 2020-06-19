Известная спортсменка Алиса Шмидт, признанная самой красивой легкоатлеткой мира, показала соблазнительное тело перед тренировкой

На фото красавица позирует в коротком черном топе и шортах, стоя в профиль к камере. Алиса дополнила образ беспроводными наушниками и повернула голову, чтобы смотреть прямо в объектив камеры. Волосы Шмидт решила собрать в хвост, чтобы они не мешали ей тренироваться. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Кому еще нужна музыка для мотивации? Я всегда должна слушать музыку перед тренировкой или когда тренируюсь одна - это действительно дает мне мотивацию и толкает меня - особенно перед соревнованием, я толькок концентрируюсь на музыке", - написала красавица.

Фанаты поставили почти 100 тысяч лайков и написали множество комментариев:

"Музыка всегда поднимает настроение", "Меня всегда", "Каждый день ты мотивируешь меня, так много, красивая блондинка", "Хорошая картинка".

Ранее мы сообщали, что известная спортсменка Алиса Шмидт показала себя в обычной жизни.

На фото красавица позирует в белых кроссовках, черном топе и юбке. Образ Алиса дополнила черной сумочкой и ремнем на талии, а также волосы собрала частично в хвост. Шмидт позировала на фоне стены, показывая свои прекрасные ноги.

Напомним, пышногрудая невеста Шабанова показала в мини-купальнике свой загар

А еще Politeka писала, что самая красивая легкоатлетка в узком топе показала, как выглядит идеал

Также Politeka сообщала, что соблазнительная легкоатлетка Алиса Шмидт восхитила кадром из раздевалки спортзала



