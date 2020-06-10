Известная спортсменка Алиса Шмидт, которую признали самой красивой легкоатлеткой мира, показала упругие формы

На фото красавица позировала в черном топе и коротеньких черных шортах. Алиса решила оставить волосы распущенными, взявшись одной рукой за них. На руке у Шмидт можно увидеть резинки для волос, а на второй - браслет. Легкоатлетка соблазнительно выгнулась на беговой дорожке и показала идеальный пресс. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты успели поставить более 80 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Прекрасно", "Привет, я поклонник из Индии", "Очень красивая", "Богиня", "Вау, хороший пресс. Тяжелая работа всегда вознаграждается", "Ты не можешь быть более красивой, Алиса", "Прекрасная женщина, ты солнце, сияешь так ярко", "Обворожительная", "Прекрасная девочка", "Самая красивая спортсменка", "Афродита", "Райский ангел".

Сообщалось, что известная спортсменка Алиса Шмидт показала фигуру в обтягивающей ткани.

На фото красотка позирует в кроссовках, черных лосинах и светлом топе. Алиса на фото смотрит в телефон, а себя снимает в зеркало, демонстрируя идеальные изгибы, которые обрела при помощи тяжелых тренировок.

Сообщалось, что чемпионка по легкой атлетике из Украины Марина Бех-Романчук сверкнула безупречной фигурой в пикантной фотосессии.

«Какое фото тебе нравится больше всего: первое или второе? Мне было тяжело выбирать», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на снимках Бех-Романчук позирует без белья, а ее пикантные места прикрывает лишь букет с цветами.

Напомним, самая красивая легкоатлетка Алиса Шмидт в коротких шортах показала, за что получила титул

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