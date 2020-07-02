Известная украинская каратистка Анжелика Терлюга, которая взяла золотые медали на чемпионатах Европы, показала необычный образ за пределами ринга

На фото Анжелика показывает себя в кремовом купальнике, сидя на пляже. Красотка показывала себя на фоне доски для серфинга, а волосы решила оставить распущенными. Благодаря идеальному ракурсу можно оценить подтянутые формы красавицы. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили почти 9 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Это круто", "Бомба", "Прекрасная женщина", "Мое сердце", "Красоточка", "Класс", "Это прекрасный вид".

Ранее мы сообщали, что спортсменка Алиса Шмидт показала себя и рассказала о будущих соревнованиях.

На фото Алиса стоит в черных шортиках и светлом топе, демонстрируя идеальные ножки. Красотка стояла у стены, а образ дополнила кроссовками и смарт-часами. Волосы Шмидт решила оставить распущенными, а сама одну ногу согнула для фото, чтобы кадр сделать немного пикантным.

Сообщалось, что известная украинская спортсменка Дарья Билодид показала фигуру, порадовав фанатов.

На фото Дарья показывает себя в зеленых туфлях и кожаных шортиках. Красотка дополнила образ белой футболкой и пиджаком, а также украшениями. Волосы у Билодид были распущенными, а сама она соблазнительно стала возле раритетного автомобиля.

Напомним, фигуристая Бех-Романчук показала божественное тело во всей красе

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