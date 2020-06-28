Известная спортсменка Алиса Шмидт, которую признали самой красивой легкоатлеткой мира, показала себя после тренировки
На фото Алиса показала себя в коротеньких шортах и топе, которые минимально прикрывали тело. Шмидт дополнила образ спортивной сумкой, которая у нее свисала с плеча, а также смарт-часами. Волосы звезда решила оставить распущенными и стояла в профиль к камере на беговой дорожке. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"На последних соревнованиях, пусть даже без зрителей и на дистанции. Тем не менее, я рада, что стартуют они 3 июня", - написала Алиса под фото.
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Фанаты поставили десятки тысяч лайков и написали множество комментариев:
"Красивая и сексуальная", "Что ты делаешь", "Прекрасный вид", "Удачи в соревнованиях, ждем побед", "Высокая", "Я не понимаю, что ты говоришь, но выглядишь горячо", "Так мило и так прекрасно".
Сообщалось, что известная спортсменка Алиса Шмидт показала соблазнительное тело перед тренировкой.
На фото красавица позирует в коротком черном топе и шортах, стоя в профиль к камере. Алиса дополнила образ беспроводными наушниками и повернула голову, чтобы смотреть прямо в объектив камеры. Волосы Шмидт решила собрать в хвост, чтобы они не мешали ей тренироваться.
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