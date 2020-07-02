Известная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук сверкнула роскошным женским образом посреди макового поля

Как передает Politeka.net, серию свежих фото красотка опубликовала на своей странице в Инстаграм. Девушка была одета в белое платье в черный горошек. На голове у нее красовалась огромная шляпа, которая местами прикрывала лицо спортсменки. Видно, что часть фотографий была сделана на закате солнца.

«Моя маленькая мечта стала реальностью. Так трудно выбрать фото, вам какое больше нравится 1 или 2», - подписала серию фото спортсменка.

За час фото легкоатлетки оценили почти 3 тысячи поклонников. В комментариях ей оставили множество теплых слов.

«Красиво», «Летнее платье», «Очень красивые и нежные фотографии», «Чемпионка», «Где ты взяла это платье?», «Они фантастические», «Невероятная», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Марина Бех-Романчук позировала в шикарном купальнике зеленого цвета. Красотка выбрала необычную модель купального костюма, где верх был в виде топа на веревочках. Спортсменка лежала на краю бассейна и соблазнительно выгнулась, показывая свой идеальный загар. Марина оставила распущенными волосы, что придало особой пикантности ее образу.

Кроме этого, недавно спортсменка поделилась романтичным образом в белой кофте и розовой юбке.

Напомним, что кокетливая Бех-Романчук покорила женственными позами в мини: «Невероятная красота!».

Как сообщала Politeka, Бех-Романчук сверкнула безупречным телом: «Выглядишь отпадно!».

Также Politeka писала, что Бех-Романчук показала божественное тело во всей красе: «Обещает быть очень горячим!».