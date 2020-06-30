Популярна українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук похвалилася ідеальним тілом в спортивному вбранні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Я насолоджуюся тренуваннями в літній час, і для мене це найкращий час року. Влітку я завжди досить легко можу привести своє тіло в ідеальну форму. Чим я зараз і займаюся», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих знімках Бех-Романчук позує в спортивному вбранні, задерши руки до голови. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів мережі.

«Улюблена спортивна дівчинка», «гаряча штучка», «виглядаєш струнко і підтягнуто! Бомбезний», «класна», «біса гарна дівка», «виглядаєш суперськи!», - пишуть її шанувальники.

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«Нова тиждень тренувань розпочато, і вона обіцяє бути дуже гарячою. Не забувайте приділяти час собі і своєму тілу», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімку Бех-Романчук позує спиною на камеру в спортивному вбранні, демонструючи фігуру. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

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