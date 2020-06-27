Легкоатлетка Марина Бех-Романчук полонила шанувальників жіночним образом в міні

24-річна українська спортсменка поділилася в Instagram кадрами зі своєї нової фотосесії. Про це пише Politeka.net.

На фотографіях молода спортсменка позує в ніжному жіночому образі на тлі квітучого рожевого куща. На ній короткі рожеві шорти з воланами і стильний білий топ з відкритими плечима. Завдяки розпущеному волоссю і мінімальному макіяжу чемпіонка виглядає максимально природно.

На знімках зірка демонструє зачатки справжньої моделі, постійно змінюючи пози і вражаючи наповал кокетливим виразом обличчя.

«Любителі роз», - коротко підписала знімки Бех-Романчук.

Її підписники тут же відреагували на публікацію.

«Незвично бачити вас не в спортивному одязі супер образ», «Яка ви красуня приголомшливі фото», «я Обожнюю троянди фотка просто прекрасна», «Неймовірно красиві фото, вам дуже личить бути на тлі трояндочок», «Неймовірна краса!», - пишуть люди.

До цього ми писали, що Бех-Романчук розбурхала привабливими формами нескромном вигляді. Красуня опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала напівголою. Бех-Романчук засунула в камеру крупним планом пружний бюст, одягнений у бордовий купальник. Ніжна золотий ланцюжок доповнила спокусливий образ.

Ненафарбована, зі злегка вологим волоссям, засмагла легкоатлетка жалібно глянула, задерши підборіддя. У кадр потрапили її "кубики", яким позаздрять багато.

Нагадаємо, волога Бех-Романчук виставила принади в крихітному купальнику: "Просто чудово".

Як повідомляла Politeka, невгамовна Бех-Романчук показала все, на що здатна, в короткому топіку: «Стрибунець».

Також Politeka писала, що фігуриста Бех-Романчук в топі і лосинах зізналася, що її надихає: "Це щось з чимось!".