Легкоатлетка Марина Бех-Романчук покорила поклонников женственным образом в мини

24-летняя украинская спортсменка поделилась в Инстаграм кадрами из своей новой фотосессии. Об этом пишет Politeka.net.

На фотографиях молодая спортсменка позирует в нежном женственном образе на фоне цветущего розового куста. На ней короткие розовые шорты с оборками и стильный белый топ с открытыми плечами. Благодаря распущенным волосам и минимальному макияжу чемпионка выглядит максимально естественно.

На снимках звезда демонстрирует зачатки настоящей модели, постоянно меняя позы и сражая наповал кокетливым выражением лица.

«Любители роз», - коротко подписала снимки Бех-Романчук.

Ее подписчики тут же отреагировали на публикацию.

«Непривычно видеть вас не в спортивной одежде супер образ», «Какая вы красотка фото потрясающие», «Обожаю я розы фотка просто прекрасная», «Невероятно красивые фото, вам очень идёт быть на фоне розочек», «Невероятная красота!», - пишут люди.

До этого мы писали, что Бех-Романчук взбудоражила пленительными формами в нескромном виде. Красотка опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала полуголой. Бех-Романчук всунула в камеру крупным планом упругий бюст, облаченный в бордовый купальник. Нежная золотая цепочка дополнила соблазнительный образ.

Ненакрашенная, со слега влажными волосами, загорелая легкоатлетка призывно взглянула, задрав подбородок. В кадр попали ее "кубики", которым позавидуют многие.

Напомним, влажная Бех-Романчук выставила прелести в крохотном купальнике: "Просто загляденье".

Как сообщала Politeka, неугомонная Бех-Романчук показала все, на что способна, в коротком топике: «Попрыгунчик».

Также Politeka писала, что фигуристая Бех-Романчук в топе и лосинах призналась, что ее вдохновляет: "Это что-то с чем-то!".