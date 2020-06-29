Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук вирішила похвалитися розкішними формами в тісному спортивному вбранні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Нова тиждень тренувань розпочато, і вона обіцяє бути дуже гарячою. Не забувайте приділяти час собі і своєму тілу», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімку Бех-Романчук позує спиною на камеру в спортивному вбранні, демонструючи фігуру. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Розмір що треба!», «божественна кішечка», «бомбезнена», «неперевершена», «чорт, та ти хороша!», «гарний вигляд», «ідеальна», «Божественна Марина», - пишуть вони.

До цього повідомлялося, що відома українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук похвалилася спортивною формою і дивовижною фігурою на нових кадрах зі своєю тренування.

24-річна спортсменка опублікувала нове відео в своєму Instagram. В ролику можна побачити, як проходить тренування Бех-Романчук на спортивному стадіоні.

Так, дівчина демонструє дивовижниу форму і відмінну витривалість, перестрибуючи через перешкоди. Для тренування вона обрала відповідний одяг: сірі спортивні штани в обтяжку і короткий білий спортивний топ. Такий наряд дозволив їй продемонструвати, в якій ідеальній формі знаходиться її тіло.

Нагадаємо, гаряча Бех-Романчук показала в спортивних трусиках ідеальні вигини: "Тримайте себе у формі".

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