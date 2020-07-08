Красотка превзошла сама себя

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук забыла про стыд и сверкнула безупречной фигурой в одном боди во время игрищ с водой

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Мое лето-2020. Столько нереальных фотографий от лучшей подруги, что не могу выбрать, что скинуть», — говорится в сообщении.

Уточним, что на снимках Бех-Романчук позирует во время игрищ в мокром боди, демонстрируя невероятно подтянутую и красивую фигуру. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Какая улыбка, глаз не оторвать», «божественный ракурс», «Марина, ты просто лучшая», «вы такая красивая», «прекрасная», «Марина – пожар», «ты невероятно любима и красива одновременно», «красотка!», «вот это я понимаю проводить лето! Всем бы так», «хорошая, слов нет», — пишут они.

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На кадрах красотка позирует в белом купальнике, находясь у кромки бассейна. Бех была полностью мокрой и на кадрах подтягивалась, демонстрируя влажную грудь, которую при таком удачном ракурсе можно идеально рассмотреть.

Фанаты знаменитости просмотрели видео с кумиром двенадцать тысяч раз, оставив сотни комментариев.

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