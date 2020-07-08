Спортсменка показала, откуда у нее такие формы

Известная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала, как занимается спортом с подругой

Красотка обнародовала несколько сториз, в которых продемонстрировала аппетитные формы и не только, пишет Politeka.net.

Спортсменка выбрала для занятий синий облегающий топ, который подчеркнул ее красивую грудь. Также Марина надела яркие шортики, выделившие ее упругие ягодицы.

Рядом со звездой занимались споротом подружка, которая ничем не уступала известной легкоатлетке.

Девушки лежали на ковриках и качали пресс, сгибая ноги в коленях.

Также красотки поднимали ножки вверх и качались от пола.

Теперь неудивительно, откуда у Бех такие невероятно накаченные формы и идеальные рельефы тела.

"Сегодня мы себя не жалели", - подписала одно из сторис звезда спорта.

"Вместе укреплять животики веселее", - написала она во втором.

К сожалению, кадры не собрали много лайков и комментариев, ведь были обнародованы в сториз, вероятно двух спортсменок засыпали комментариями в директ.

Напомним, Марина Бех-Романчук позировала в спортивном топе и трусиках синего цвета. Марина стояла напротив зеркала и демонстрировала спортивное тело, а волосы решила собрать в хвост. Легкоатлетка снимала себя на телефон и была довольна.

Ранее мы писали, что Марина Бех-Романчук позировала спиной на камеру в спортивном наряде, демонстрируя точеную фигуру.

«Новая неделя тренировок начата, и она обещает быть очень горячей. Не забывайте уделять время себе и своему телу», - коротко говорится в сообщении.

Поклонники были покорены образом украинской красотки.

Напомним, горячая Бех-Романчук показала в спортивных трусиках идеальные изгибы: "Держите себя в форме".

Как сообщала Politeka, Бех-Романчук устроила жару в коротеньких шортах посреди поля: "Вот это цветочки".

Также Politeka писала, что влажная Бех-Романчук выставила прелести в крохотном купальнике: "Просто загляденье".