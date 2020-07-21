Известная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала себя в смелом образе и рассказала о выходных

На фото Бех позировала в джинсах. Красотка была без лифчика или любой другой одежды сверху. Зато из штанов у нее можно увидеть много цветов, которые прикрыли самое пикантное сверху и добавили фото особого шарма. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Это были прекрасные выходные. И вообще, была прекрасная неделя. Спасибо Мише Романчуку, что всегда рядом. Именно благодаря тебе эти дни были фантастическими. Я уже скучаю и жду тебя домой", - написала Бех.

Фанаты поставили более 10 тысяч лайков и написали комментарии:

"Нежная и красивая, как эти розы", "Какая красота, невероятная", "Просто красиво", "Привет, потрясающий выстрел", "Отличный спортсмен", "У тебя в штанах цветы или ты рад меня так видеть?", "Афродита", "Абсолютный идеал".

Сообщалось, что известная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала себя и своего мужа.

На фото Бех показывает себя в бикини розового цвета. Красотка задрала ногу и целовалась со своим мужем, который взял за бедро жену и целовал ее в ответ.

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