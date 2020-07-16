Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук сверкнула невероятной фигурой во время тренировки на любимом стадионе
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Я наслаждаюсь тем, что делаю. Только с улыбкой на свой любимый стадион», — коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованных снимках Бех-Романчук позирует в облегающем спортивном наряде, который подчеркивает ее идеальные формы. Поклонники звезды не смогли пройти мимо:
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«Счастливая девушка», «красота и стройность — сильная история», «форма 100%», «вау, идеальное тело!», «супер! Правильный настрой – залог успеха», — пишут они.
До этого мы рассказывали, что легкоатлетка Марина Бех-Романчук поделилась соблазнительными летними фото.
У себя в Инстаграм спортсменка опубликовала серию снимков из новой фотосессии. Красотка надела яркий красный купальник, улеглась на траву и стала позировать на камеру в разных откровенных позах.
Бех-Романчук подняла вверх ручки и напрягла все тело, показав поклонникам все свои самые сладкие места и рельефы. Стоит отметить, что выглядит спортсменка превосходно. Несмотря на подкачанное тело ей удается оставаться очень нежной и женственной.
«В этом году много роз и роскошных летних фото», - подметила красотка.
Напомним, что Бех-Романчук в узеньком бикини вынырнула из бассейна, показав красоту экстремально близко: жаркое видео.
Как сообщала Politeka, невероятная Бех-Романчук заставила покраснеть кадрами в мокром наряде: «Глаз не оторвать».
Также Politeka писала, что звезда легкой атлетики Бех-Романчук не щадит в спортзале ни себя, ни других: "Вместе укреплять животики веселее".