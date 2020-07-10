Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук поделилась соблазнительными летними фото

У себя в Инстаграм спортсменка опубликовала серию снимков из новой фотосессии, сообщает Politeka.net. Красотка надела яркий красный купальник, улеглась на траву и стала позировать на камеру в разных откровенных позах.

Бех-Романчук подняла вверх ручки и напрягла все тело, показав поклонникам все свои самые сладкие места и рельефы. Стоит отметить, что выглядит спортсменка превосходно. Несмотря на подкачанное тело ей удается оставаться очень нежной и женственной.

«В этом году много роз и роскошных летних фото», - подметила красотка.

За 50 минут ее пост собрал более 5 тысяч лайков. В комментариях спортсменку стали хвалить.

«Вы всегда великолепны», «Все красивые», «Божественная», «Огонь», «Супер», «Абсолютная красота», «Мило», «Вы украшаете нашу ленту», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что фигуристая Бех-Романчук сфотографировала себя во время тренировки. Красотка была одета в спортивный топ и трусики синего цвета. Она стояла напротив зеркала и демонстрировала спортивное тело.

Кроме этого, недавно спортсменка поделилась снимком с соревнований. Марина была одета в привычный для легкоатлетов наряд – спортивные трусики и неоновый топ.

Напомним, что Бех-Романчук в узеньком бикини вынырнула из бассейна, показав красоту экстремально близко: жаркое видео.

Как сообщала Politeka, невероятная Бех-Романчук заставила покраснеть кадрами в мокром наряде: «Глаз не оторвать».

Также Politeka писала, что звезда легкой атлетики Бех-Романчук не щадит в спортзале ни себя, ни других: "Вместе укреплять животики веселее".