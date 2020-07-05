Відома українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала сміливий образ, порадувавши армію фанатів
На кадрах красуня позує в білому купальнику, перебуваючи у басейні. Бех була повністю мокрою і на кадрах підтягувалася, демонструючи вологу груди, яку при такому вдалому ракурсі можна ідеально розглянути. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати подивилися відео більше 12 тисяч разів і написали безліч коментарів:
ЗНО-2020: українським випускникам озвучили неприємні новини, "першокурсники будуть..."
Значне декольте корейської Кардаш'ян ледве-ледве вліз в кадр: жоден чоловік не встоїть
Щасливий Кіркоров ошелешив зізнанням: "Став багатодітним батьком!", фото повного сімейства
Валюта більше не потрібна, українці масово позбуваються доларів: що відбувається в обмінниках
"Це краще, ніж в тих рекламах", "Прекрасне", "Гарне відео", "Можна дивитися вічно", "Тримайте щелепи".
Раніше ми відома українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук вирішила показати, як виглядає в купальнику.
Красуня з'явилася в купальному вбранні з чорно-білим принтом. Грайливі завязочки посередині надавали образу якоїсь кокетливості.
Купальник мав незвичайний крій, і ніби ділився на три частини.
Повідомлялося, що 24-річна українська чемпіонка з легкої атлетики Марина Бех-Романчук потрясла рельєфами в тісному вбранні.
Зірка спорту опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому застигла в момент бігу. Марина вийшла в чорних лосинах і такого ж кольору топі, які вигідно підкреслили всі її потужні вигини і лінії.
Дівчина кинула в камеру цілеспрямований погляд, поділившись підпису сокровенним.
Нагадаємо, чарівна Бех-Романчук влаштувала гарячу тренування у вузенькому топі
А ще Politeka писала, чарівна Бех-Романчук блиснула розкішшю прямо посеред поля
Також Politeka повідомляла, що українська чемпіонка Анжеліка Терлюга в купальнику показала, що нокаутує поза рингом