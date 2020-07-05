Відома українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала сміливий образ, порадувавши армію фанатів

На кадрах красуня позує в білому купальнику, перебуваючи у басейні. Бех була повністю мокрою і на кадрах підтягувалася, демонструючи вологу груди, яку при такому вдалому ракурсі можна ідеально розглянути. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати подивилися відео більше 12 тисяч разів і написали безліч коментарів:

"Це краще, ніж в тих рекламах", "Прекрасне", "Гарне відео", "Можна дивитися вічно", "Тримайте щелепи".

Раніше ми відома українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук вирішила показати, як виглядає в купальнику.

Красуня з'явилася в купальному вбранні з чорно-білим принтом. Грайливі завязочки посередині надавали образу якоїсь кокетливості.

Купальник мав незвичайний крій, і ніби ділився на три частини.

Повідомлялося, що 24-річна українська чемпіонка з легкої атлетики Марина Бех-Романчук потрясла рельєфами в тісному вбранні.

Зірка спорту опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому застигла в момент бігу. Марина вийшла в чорних лосинах і такого ж кольору топі, які вигідно підкреслили всі її потужні вигини і лінії.

Дівчина кинула в камеру цілеспрямований погляд, поділившись підпису сокровенним.

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