Спортсменка показала, звідки у неї такі форми

Відома українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала, як займається спортом з подругою

Красуня оприлюднила кілька сторіз, в яких продемонструвала апетитні форми й не тільки, пише Politeka.net.

Спортсменка вибрала для занять синій облягаючий топ, який підкреслив її красиві груди. Також Марина наділа яскраві шортики, що виділили її пружні сідниці.

Поруч із зіркою займалися споротом подружка, яка нічим не поступалася відомій легкоатлетці.

Дівчата лежали на килимках і качали прес, згинаючи ноги в колінах.

Також красуні піднімали ніжки вгору і гойдалися від підлоги.

Тепер не дивно, звідки у Бех такі неймовірно накачані форми і ідеальні рельєфи тіла.

"Сьогодні ми себе не жаліли", - підписала одне з сторіз зірка спорту.

"Разом зміцнювати животики веселіше", - написала вона у другому.

На жаль, кадри не зібрали багато лайків та коментарів, адже були оприлюднені в сториз, ймовірно двох спортсменок засипали коментарями в директ.

Нагадаємо, Марина Бех-Романчук позувала в спортивному топі і трусиках синього кольору. Марина стояла напроти дзеркала і демонструвала спортивне тіло, а волосся вирішила зібрати в хвіст. Легкоатлетка знімала себе на телефон і була задоволена.

Раніше ми писали, що Марина Бех-Романчук позувала спиною на камеру в спортивному вбранні, демонструючи фігуру.

«Новий тиждень тренувань розпочато, і він обіцяє бути дуже гарячим. Не забувайте приділяти час собі і своєму тілу», - коротко говориться в повідомленні.

Шанувальники були підкорені образом української красуні.

Нагадаємо, гаряча Бех-Романчук показала в спортивних трусиках ідеальні вигини: "Тримайте себе у формі".

Як повідомляла Politeka, Бех-Романчук влаштувала спеку в коротеньких шортах посеред поля: "Ось це квіточки".

Також Politeka писала, що волога Бех-Романчук виставила принади в крихітному купальнику: "Просто чудово".