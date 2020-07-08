Красуня перевершила сама себе

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук забула про сором і блиснула бездоганною фігурою в одному боді під час ігрищ з водою

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Моє літо-2020. Стільки нереальних фотографій від кращої подруги, що не можу вибрати, що скинути», — йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімках Бех-Романчук позує під час ігрищ в мокрому боді, демонструючи неймовірно підтягнуту і красиву фігуру. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Яка усмішка, очей не відірвати», «божественний ракурс», «Марина, ти просто найкраща», «ви така красива», «прекрасна», «Марина – пожежа», «ти неймовірно популярна і красива одночасно», «красуня!», «ось це я розумію проводити літо! Всім би так», «хороша, слів немає», — пишуть вони.

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На кадрах красуня позує в білому купальнику, перебуваючи у басейні. Бех була повністю мокрою і на кадрах підтягувалася, демонструючи вологу груди, яку при такому вдалому ракурсі можна ідеально розглянути.

Фанати знаменитості переглянули відео з кумиром дванадцять тисяч разів, залишивши сотні коментарів.

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