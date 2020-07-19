Известная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала себя и своего мужа
На фото Бех показывает себя в бикини розового цвета. Красотка задрала ногу и целовалась со своим мужем, который взял за бедро жену и целовал ее в ответ. Фотография вышла нежной и семейной, видимо, у пары все хорошо в отношениях. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на ссылку знаменитости.
"Мой День рождения. Спасибо, моя любовь. Спасибо за этот день, за все эмоции. Спасибо за эту неделю", - написала Романчук.
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Фанаты поставили почти 20 тысяч лайков и написали комментарии:
"С днем рождения", "Люблю сильна тем, что оба партнера любят друг друга", "Это счастливый парень", "Славный орешек", "Огонь, чертовка".
Ранее мы сообщали, что украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук 18 июля отмечает день рождения.
Спортсменке исполнилось 25 лет. По такому праздничному случаю девушка надела модный купальник в клеточку и устроила эффектную летнюю фотосессию. Результатами она поделилась на своей странице в Инстаграм.
Сообщалось, что известная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала смелый образ, порадовав армию фанатов.
На кадрах красотка позирует в белом купальнике, находясь у кромки бассейна. Бех была полностью мокрой и на кадрах подтягивалась, демонстрируя влажную грудь.
Напомним, фигуристая Бех-Романчук забыла про стыд и вышла в свет в тесном белье
Также Politeka писала, что Бех-Романчук в смелом бикини понежилась на траве, засветив пикантные места
А еще Politeka сообщала, что невероятная Бех-Романчук заставила покраснеть кадрами в мокром наряде