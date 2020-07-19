Известная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала себя и своего мужа

На фото Бех показывает себя в бикини розового цвета. Красотка задрала ногу и целовалась со своим мужем, который взял за бедро жену и целовал ее в ответ. Фотография вышла нежной и семейной, видимо, у пары все хорошо в отношениях. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на ссылку знаменитости.

"Мой День рождения. Спасибо, моя любовь. Спасибо за этот день, за все эмоции. Спасибо за эту неделю", - написала Романчук.

Фанаты поставили почти 20 тысяч лайков и написали комментарии:

"С днем рождения", "Люблю сильна тем, что оба партнера любят друг друга", "Это счастливый парень", "Славный орешек", "Огонь, чертовка".

Ранее мы сообщали, что украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук 18 июля отмечает день рождения.

Спортсменке исполнилось 25 лет. По такому праздничному случаю девушка надела модный купальник в клеточку и устроила эффектную летнюю фотосессию. Результатами она поделилась на своей странице в Инстаграм.

Сообщалось, что известная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала смелый образ, порадовав армию фанатов.

На кадрах красотка позирует в белом купальнике, находясь у кромки бассейна. Бех была полностью мокрой и на кадрах подтягивалась, демонстрируя влажную грудь.

Напомним, фигуристая Бех-Романчук забыла про стыд и вышла в свет в тесном белье

Также Politeka писала, что Бех-Романчук в смелом бикини понежилась на траве, засветив пикантные места

А еще Politeka сообщала, что невероятная Бех-Романчук заставила покраснеть кадрами в мокром наряде



