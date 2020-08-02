Известная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала себя и рассказала о летнем сезоне

На фото Марина позирует в красном купальнике, а образ дополнила шляпкой. Красотка без смущения соблазнительно выгиналась, демонстрируя прекрасную подтянутую форму. Бех позволила себя снять несколько раз, чтобы можно рассмотреть максимально хорошо фигуру звезды. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знааменитости.

"Это лето не такое теплое, как обычно. Так что теперь я хочу поехать туда, где действительно жарко", - написала Марина.

Фанаты поставили почти 17 тысяч лайков и написали комментарии:

"Прекрасная", "Ну, теперь они похожи на миниатюрные розы", "Красную руту не ищи вечерами ...", "Удивительная женщина", "Не замерзла", "Жаль, что тело, является скульптурой и на протяжении многих лет будет повреждено", "Абсолютная красота", "Манекенщица", "Но тебе достаточно согреться летом".

Сообщалось, что известная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук сверкнула идеальным телом во время тренировки.

«Просто наслаждаюсь», — коротко говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на снимке Бех-Романчук позирует во время тренировки, демонстрируя безупречную фигуру в спортивном наряде.

«Красивая картина», «воу воу воу», «ты выглядишь счастливой», «очень мило выглядишь», «красотка», - написали фанаты.

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