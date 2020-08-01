Відома українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук блиснула ідеальним тілом під час тренування

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Просто насолоджуюся», — коротко говориться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на знімку Бех-Романчук позує під час тренування, демонструючи бездоганну фігуру в спортивному вбранні.

«Гарна картина», «воу воу воу», «ти виглядаєш щасливою», «дуже мило виглядаєш», «красуня», «ти дуже красива і маєш ідеальне тіло», «чудове тіло», «так виглядає ідеал. В черговий раз доводиш, що красі немає жодної межі», «це просто неймовірно», — пишуть її шанувальники.

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На фото Марина позує в чорних велотреках і спортивному топі. Красуня доповнила образ блакитними кросівками, а сама стояла на біговій доріжці стадіону. Романчук посміхалася на камеру і без сорому демонструвала свої підтягнуті форми.

"Я люблю цей стадіон. І люблю тут тренуватися. Я просто люблю те, що роблю. І трошки посмішки для вас", - написала Романчук.

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