Известная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук сверкнула идеальным телом во время тренировки

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Просто наслаждаюсь», — коротко говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на снимке Бех-Романчук позирует во время тренировки, демонстрируя безупречную фигуру в спортивном наряде.

«Красивая картина», «воу воу воу», «ты выглядишь счастливой», «очень мило выглядишь», «красотка», «ты очень красивая и имеешь идеальное тело», «чудесное тело», «так выглядит идеал. В очередной раз доказываешь, что красоте нет никакого предела», «это просто невероятно», — пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали про Бех-Романчук, которая рассказала о своей любви к спорту.

"Я люблю этот стадион. И люблю здесь тренироваться. Я просто люблю то, что делаю. И немножко улыбки для вас", - написала Романчук.

Так, знаменитость позировала в черных шортах для тренировок, который решила дополнить голубыми кроссовками.

Сама спортсменка позировала на беговой дорожке, улыбаясь на камеру и демонстрируя идеальные изгибы.

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