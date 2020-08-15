Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала пикантные кадры со своим мужем-пловцом Михаилом Романчуком
Как сообщает Politeka.net, она опубликовала фото на своей странице в соцсети "Инстаграм".
На нем спортсменка прижалась к своему супругу на беговой дорожке. Пара застыла в страстном поцелуе, не обращая внимания на камеру и окружающих людей, которых можно заметить на заднем плане. Стоит отметить, что Марина одета в тесные спортивные штаны и короткий белый топ, а ее избранник - в шорты и футболку.
"Спасибо тебе за все. Спортивная семья", - подписала Бех-Романчук фотографию.
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Пользователи социальной сети оставили под ней тысячи лайков и восхищенные комментарии в стиле: "Боже мой какие вы классные 😍😍😍🤗🤗🤗"; "Божественная пара🙌🔥❤️👏"; "Вай Вай".
Ранее Марина поделилась с поклонниками другими откровенными кадрами. Для прогулки в конном клубе она надела необычный купальник, который подчеркнул ее грудь и мускулистые ноги. Образ довершила соломенная шляпа на голове.
На одном из фото спортсменка позирует в беседке, свесив ноги на перилах. Благодаря удачному ракурсу можно рассмотреть упругие бедра красотки. На другом снимке Марина Бех-Романчук босая идет босыми ногами по траве к той же беседке. Она повернулась к камере спиной, выставив ягодицы напоказ.
Напомним, что роскошная Марина Бех-Романчук скинула белье и показала свою душу во всей красе: откровенное фото.
А еще Politeka писала, что Бех-Романчук подчеркнула все свои прелести крохотным бикини: "Действительно жарко".
Также Politeka сообщала, что Бех-Романчук похвасталась формами в крохотном наряде: «Просто наслаждаюсь».