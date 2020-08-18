Известная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала себя и похвасталась достижением

На фото красотка гуляет по Львову в легком розовом платье с узорами и на кнопках. Романчук решила показать свои ножки, которые она привела в порядок. Для этого Бех пришлось расстегнуть кнопки, светя самым сокровенным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Я очень люблю, когда комфортно и красиво. Тут все вместе", - подписала фото красавица.

"Я понимаю, что сюда нужно приезжать хотя бы на пару дней", - подписала Марина второй снимок.

Фанаты ничего не написали под фото и не ставили лайки, но так и хочется сказать: "Ох и ах, это восторг!"

Мы писали, что украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала пикантные кадры со своим мужем-пловцом Михаилом Романчуком.

На нем спортсменка прижалась к своему супругу на беговой дорожке. Пара застыла в страстном поцелуе среди людей.

Сообщалось, что известная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук покорила красотой тела в купальнике.

На фото Бех-Романчук в оранжевом бикини плывет на SUP-борде с веслом в руке.

Напомним, Бех-Романчук изумила упругими формами в необычном купальнике

А еще Politeka писала, что легкоатлетка Бех-Романчук посветила румяными «булочками» в экстремально коротких шортах

Также Politeka сообщала, что роскошная Бех-Романчук подчеркнула все свои прелести крохотным бикини



