Известная украинская спортсменка Дарья Билодид похвалилась необычно стройной фигурой

Чемпионка мира по дзюдо, украинка Дарья Билодид на своей официальной странице в Instagram постоянно радует фанатов образами. Девушка обладает весьма яркой внешностью и очень подтянутой фигурой. Многие поклонники в сети часто спрашивают спортсменку о секретах красоты, ведь она не только не набирает лишний вес, но еще и умело его контролирует.

Одно из пляжных фото Дарьи буквально всполошило сеть. Стройная и подтянутая девушка выглядела фактически, как модель. Бело-голубое бикини выгодно подчеркнуло линию бедер и талии яркой блондинки, а последние лучи солнца на закате добавили фото пикантности.

Фанаты были поражены видом чемпионки:

«Как абсолютно красиво; Мило !; Ты выглядишь так красиво🔥❤️❤; Champ❤️; Потрясающий вид👍❤😍; Великолепно 🔥; Ооо, это последняя фантазия, мисс Дарья ... (фантастический румянец ♡ (ᵕ̤ɜ) ᵕ̤ᴗᵕ̤); Принцесса-герой 😎👌; Господь Афина ☺️🤩🤯😜; как Арианна Гранде; Мое сердце успокоилось; Какая фантастика 😍; По вам не скажешь что вы чемпион мира по дзюдо) ну прям фотомодель))); Дуже гарна 😍😍😍; Через бедро !! Это ж начало было !!; Моя девочка 😍😍😍».

Также ранее Дарья Билодид показала себя в необычном образе на отдыхе.

На фото красотка позировала в белой блузке, которую спустила с плеч. Больше ничего не было на Дарье, кроме очков, которыми прикрыла глаза звезда. Билодид сидела на бетонной конструкции и смотрела куда-то, показывая себя со спины. На фото можно увидеть побережье и гору, а также идеальное тело украинской спортсменки.

Фанаты, включая Марину Бех-Романчук, поставили более 7 тысяч лайков и написали комментарии:

"Ты красивая, а декорации удивительны", "Где водятся райские птицы", "Даша богиня райского места", "Круто", "Райская птичка))", "Королева", "Искусительница", "Волшебная", "bellissima", "Мой ангел, целую тебя", "Воу, Даша", "Очень красиво. Это прекрасная локация".

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