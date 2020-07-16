Двукратная украинская чемпионка мира по дзюдо Дарья Билодид сверкнула роскошной фигурой на футбольном поле
Серию фото с мероприятия красотка опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. Дарья была одета в короткий спортивный топ и обтягивающие лосины. Выглядела спортсменка, как всегда, на все 100%. На снимках Билодид стояла в окружении девушек-дзюдоисток. Стоит отметить, что она самая миниатюрная и точеная из всех них.
«Футболистки», - подписала фото спортсменка.
Судя по фото, девчонки решили ненадолго сменить род деятельности и сыграть в футбол. При помощи Билодид они устроили настоящее шоу на поле.
За несколько часов пост спортсменки собрал почти 14 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу комплиментов.
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«Ну просто разносторонние спортсмены! Осталось в теннис поиграть, просто супер пупер девчоночки!», «Команда мечты», «Красота от бога», «Самая красивая и самая спортивная девушка, которую я знаю! Клянусь Богом, что ты лучшая девушка в мире», «Это бомба», «Прекрасный и милый мой ангел», - пишут пользователи сети.
Ранее мы писали, что Дарья Билодид поделилась соблазнительным фото. Красотка была одета в обтягивающие лосины и короткий топ. На фото видно все прелести спортивной фигуры: плоский животик и подкачанные плечи.
Напомним, что роскошная Дарья Билодид сразила наповал фигурой в мини-шортиках: такую красоту нельзя прятать.
Как сообщала Politeka, красавица-дзюдоистка Дарья Билодид в бикини произвела фурор жаркими кадрами на гидроцикле: «Кайф».
Также Politeka писала, что соблазнительная дзюдоистка Дарья Билодид в коротких шортах впечатлила длиной ног: "Просто чудо".